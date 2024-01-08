شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الأحساء تباشر 24 ألف بلاغ طوارئ وترفع أكثر من مليون طن نفايات خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية صادرة عن وكالة الخدمات بأمانة الأحساء، أن أعمال النظافة خلال العام الماضي 2023 شهدت رفع 1,2 مليون طن نفايات، منها 483 ألف طن نفايات منزلية، و66 ألف طن نفايات تجارية، و1938 طنًا من النفايات ذات الحجم الكبير. كما تم رفع 337 ألف طن نفايات مبعثرة، و46 ألف طن مخلفات مسالخ، و28 ألف طن من إطارات المركبات.

التعامل مع بلاغات الطواري 940

وأضافت الإحصائية أن الأمانة تعاملت مع 130 ألف عنصر من عناصر التشوه البصري، كما تلقت 24 ألف بلاغ عبر مركز البلاغات والطوارئ 940.

وفيما يخص أعمال نظافة الطرقات، فقد تم كنس 407 ألف كيلومتر طولي من الطرقات آلياً ويدوياً، كما تم تطهير 419 ألف حاوية نظافة، وغسيل 12 ألف كيلومتر طولي من الأرصفة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، خالد بو وشل، أن ذلك يأتي ضمن الجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في الأحياء السكنية، وتعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة. داعيا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة في الحفاظ على نظافة المحافظة، والتخلص من النفايات بطريقة سليمة.

ولفت إلى أن الأمانة تتابع بشكل مستمر جهودها في مجال النظافة، وتعمل على تطويرها بما يتناسب مع تطلعات المواطنين والمقيمين.