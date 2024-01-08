شكرا لقرائتكم خبر عن بدون أدوية.. علاجات منزلية سريعة ورخيصة لـ الشفاه المتشققة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الشفاه المتشققة يمكن أن تكون غير مريحة ومزعجة بالنسبة للكثير من الأشخاص، فهناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة التي يمكن أن تساعد في تهدئة وعلاج الشفاه المتشققة، هذه العلاجات طبيعية، ويسهل العثور عليها في المنزل، وسهلة الاستخدام أيضا.

-العسل : مرطب طبيعي يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وتعزيز الشفاء.

ببساطة ضعي طبقة رقيقة من العسل على شفتيك واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر. كرر هذا العلاج عدة مرات في اليوم للحصول على أفضل النتائج.

-زيت جوز الهند : معروف بخصائصه المرطبة ويمكن أن يساعد في تغذية الشفاه الجافة والمتشققة.

ضعي كمية صغيرة من زيت جوز الهند بلطف على شفتيك واتركيه طوال الليل، استيقظي على شفاه أكثر نعومة في الصباح، يمكنك أيضًا حمل وعاء صغير من زيت جوز الهند معك وتطبيقه طوال اليوم حسب الحاجة.



-جل الصبار: له خصائص تبريد ومهدئة يمكن أن تساعد في تخفيف الألم والالتهاب الناجم عن الشفاه المتشققة، استخرجي الجل من ورقة الصبار وضعيه مباشرة على شفتيك، اتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل شطفه، كرر هذا العلاج مرتين يوميا لشفاء أسرع.

-شرائح الخيار تحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن تساعد في ترطيب وتهدئة الشفاه المتشققة.

قطعي خيارة طازجة إلى شرائح رفيعة وضعيها على شفتيك لمدة 10-15 دقيقة، سوف توفر برودة الخيار راحة فورية وتساعد على استعادة الرطوبة لشفتيك.

-مقشر الشفاه بالسكر :يمكن أن يساعد تقشير شفتيك على إزالة خلايا الجلد الميتة وتعزيز نمو الخلايا الجديدة، قومي بإعداد مقشر الشفاه في المنزل عن طريق خلط أجزاء متساوية من السكر والعسل. دلكي المقشر بلطف على شفتيك بحركات دائرية لبضع دقائق، ثم اشطفيه بالماء الدافئ، أتبع ذلك باستخدام بلسم الشفاه للحفاظ على الرطوبة.

موقع boldsky