انت الان تتابع "الأونروا": عجز الغذاء في قطاع غزة وصل إلى 95% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 يناير 2024, 3:08 مساءً

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن هناك عجزًا في الغذاء والدواء في قطاع غزة بلغ 95%، وأن ما يصل من مساعدات خارجية لا يلبي 5% من احتياجات قطاع غزة من الغذاء والدواء والمياه، ونزوح 1,9 ملايين فلسطيني عن مدنهم وقراهم ومخيماتهم في القطاع، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم الـ94 على التوالي. وأشارت "الأونروا" إلى أن هناك حالة اكتظاظ شديدة في مراكز الإيواء التابعة لها، في ظل استمرار تدفق النازحين مع استمرار القصف الإسرائيلي خاصة على مخيمات وسط قطاع غزة. وذكرت أن خمسة مراكز صحية تابعة لها تعمل من أصل 22 مركزًا، وهذا فاقم الوضع الصحي لسكان قطاع غزة، في ظل انتشار الأوبئة والأمراض والازدياد المستمر في أعداد الجرحى نتيجة القصف الإسرائيلي.

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