شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم إعادة (8200) يخترق خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 30-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-29 23:19PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (2300) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، متأثراً في وقت سابق باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يحد من مكاسب السهم القادمة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 58.65 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 62.15 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد