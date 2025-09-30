سعر سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 30-09-2025

عزز سعر سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 720.00 دينار، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم، وبالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم بتحركاته السابقة في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد اختراقه للمقاومة المذكورة 720.00 دينار بالاستقرار أعلاه، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 772.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد