سعر سهم أنابيب الشرق (1321) يصل لمستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 30-09-2025

مدد سعر سهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة (1321) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتصدر بذلك قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، ليصل إلى مستهدفنا السعري الأخير عند مستوى المقاومة المهم 130.00 ريال، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ومدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 130.00 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 148.80 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد