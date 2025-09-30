القطاع التكنولوجي يقود وول ستريت للإغلاق على ارتفاع

تراجعت أسعار الذرة والصويا خلال تداولات اليوم الإثنين عقب صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والذي أظهر تقدماً في زراعة الحبوب في الولايات المتحدة.



ونشرت وزارة الزراعة الأميركية (USDA) اليوم التقرير السادس والعشرين لتقدم المحاصيل خلال موسم النمو لعام 2025، متضمناً أحدث الأرقام الخاصة بالذرة وفول الصويا والقمح.



حتى تاريخ 28 سبتمبر، وصل 95% من محصول الذرة في 18 ولاية من أبرز الولايات المنتجة للذرة في البلاد إلى مرحلة "تكوين السنابل" (dent stage). وبهذا، فإن التقدم يقل بنقطة مئوية واحدة فقط عن متوسط السنوات الخمس الماضية.



وعلى مستوى الولايات كافة، بلغت نسبة المحصول الذي وصل إلى مرحلة النضج الكامل 71%، أي أقل بثلاث نقاط مئوية من متوسط الخمس سنوات.



أما التقدم في الحصاد، فقد وصل إلى 18% عبر 17 ولاية من أصل 18 بحلول 28 سبتمبر، مقارنة بمتوسط خمس سنوات عند 19%، في حين بلغ في نفس الفترة من العام الماضي 20%.



ووفقاً للتقرير، لم يبدأ حصاد الذرة بعد في ولاية داكوتا الشمالية، بينما يبلغ متوسطها التاريخي للحصاد في هذا التوقيت 5%.



أفادت الوزارة أن 79% من محصول فول الصويا في 18 ولاية رئيسية منتجة قد وصل إلى مرحلة تساقط الأوراق، أي أعلى من متوسط الخمس سنوات البالغ 77%.



وعلى مستوى هذه الولايات، جرى حصاد 19% من المحصول بحلول 28 سبتمبر، أي أقل بنقطة واحدة فقط عن المتوسط.



بدأت عمليات زراعة محصول القمح الشتوي لموسم 2026 في الولايات الـ18 الأهم إنتاجاً. وبلغت نسبة التقدم في الزراعة 34% حتى 28 سبتمبر، أي أقل بنقطتين مئويتين عن متوسط الخمس سنوات.



كما أظهرت البيانات أنه في 15 ولاية، خرج 13% من المحصول إلى طور الإنبات بحلول 28 سبتمبر، مقارنة بمتوسط خمس سنوات عند 12%.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 0.1% عند 4.21 دولار للبوشل.



الصويا



وانخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر تشرين الثاني بنسبة 0.4% إلى 10.10 دولار للبوشل.



القمح



وتراجعت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 0.1% إلى 5.19 دولار للبوشل.