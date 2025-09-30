سعر سهم صناعة الورق (2300) يشهد زيادة في أحجام التداول – توقعات اليوم – 30-09-2025

قفز سعر سهم الشركة السعودية لصناعة الورق (2300) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، متأثراً في وقت سابق باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ما قد يحد من مكاسب السهم القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 58.65 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 62.15 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد