شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية لـ"اليوم": مركبة أمن الطرق "الذكية" تُقدم خدماتها لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، الذي يُقام في مدينة جدة، حيث استعرضت أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، ومن ضمن تلك الخدمات مركبة أمن الطرق الذكية الجديدة، التي تُقدم خدماتها لضيوف الرحمن من خلال الوقاية وتسخير طريق آمن لهم، وإنهاء إجراءات بعض الحالات الخاصة التي قد تواجههم.

تجولت ”اليوم“ في جناح وزارة الداخلية للوقوف على أبرز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، والمبادرات التي تستعرضها الوزارة في مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة.

تقنيات الذكاء الاصطناعي

أوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، أن مركبة أمن الطرق الذكية بهويتها الجديدة لأمن الطرق، المزودة بالعديد من التقنيات الذكاء الاصطناعي، تُقدم خدماتها لضيوف الرحمن في الحج والعمرة، وذلك من خلال الوقاية وتسخير طريق آمن لهم، وإنهاء إجراءات بعض الحالات الخاصة التي قد تواجههم.

وأكد الشلهوب أن المركبة مزودة بكافة التقنيات الحديثة التي تعزز عمل رجل الأمن، كما أن مركز العمليات 911 يخدم كل فرد على أرض الوطن على مدار الساعة وطوال الأسبوع.

وأضاف الشلهوب أن المملكة لم تكتفي بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن على أراضيها فقط، بل تعمل مبادرة طريق مكة والتي تعني بإنهاء إجراءاتهم بدول المشاركة في المبادرة من مطاراتهم، والتي تتيح دخولهم لمطارات المملكة في صالات مخصصة لهم دون مرورهم بأي إجراء، ويستلموا أمتعتهم في أماكن سكنهم مباشرةً.

وأكد الشلهوب أن المملكة لم تكتفي بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن على أراضيها فقط، بل تعمل مبادرة طريق مكة والتي تعني بإنهاء إجراءاتهم بدول المشاركة في المبادرة من مطاراتهم، والتي تتيح دخولهم لمطارات المملكة في صالات مخصصة لهم دون مرورهم بأي إجراء، ويستلموا أمتعتهم في أماكن سكنهم مباشرةً.

تطويع التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن

وأشار إلى أن مشاركة الوزارة للمرة الثالثة في مؤتمر الحج والعمرة ممثلة في قطاعاتها الأمنية ذات العلاقة بخدمة حجاج بيت الله الحرام من معتمرين وحجاج وزوار، مؤكداً أن المملكة طوعت التقنيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

ولفت إلى ان وزارة الداخلية هي أولى الجهات التي تستقبل الحاج والمعتمر منذ نزوله إلى الأراضي السعودية عبر موظفي الجوازات، ثم عند خروجه يجد رجل المرور، وتكتمل الأدوار المتعددة طيلة رحلة الحاج والمعتمر الذي يجد رجل الأمن معه لضمان رحلة آمنة ويتفرغ لأداء مناسكه بطمأنينة وسكينة.