شكرا لقرائتكم خبر عن ابتعد عنها فورا.. دراسة تكشف عن أطعمة "خطيرة" تسبب الخرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

وصلت دراسة طبية حديثة، إلى أن تناول الأطعمة المعالجة أو المصنّعة يوميا، يمكن أن تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف.

وأوضحت الدراسة التي نُشرت في موقع الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، إن الأطعمة المعالجة، كالمشروبات الغازية، ورقائق البطاطا، تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف والدهون والملح، والقليل من البروتين والألياف. حسب " سكاي نيوز".

وأشار الباحثون إلى أنه كل زيادة بنسبة 10 في المئة بالاستهلاك اليومي للأطعمة فائقة المعالجة، ترفع نسب خطر الإصابة بالخرف بنسبة 25 في المئة.

وقدر الباحثون أنه من خلال استبدال 10في المئة من الأطعمة فائقة المعالجة بأطعمة غير مصنعة، مثل الفاكهة الطازجة والخضروات والبقوليات واللحوم، سيقل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 19 في المئة.

وفي السياق نفسه قالت الدكتورة روزا سانشو، رئيسة معهد أبحاث الزهايمر في بريطانيا إن "هذه الدراسة هي الأولى التي تبحث في الارتباط بين مخاطر الخرف واستهلاك الأطعمة المعالجة، مثل الوجبات الجاهزة وأطعمة التسلية (السناك) والمشروبات الغازية".

وأضافت "يرى الباحثون أن السبب في ذلك الارتباط هو أن الأطعمة المعالجة تحتوي على الكثير من السكر، وقد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو الالتهابات، وهو ما يمكن أن يكون ضارا بصحة الدماغ على المدى الطويل".