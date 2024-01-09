تراند اليوم : "عيب تسويها أمام الناس".. بالفيديو : صانع محتوى يكشف عن 4 تصرفات لا يجب فعلها في المجالس

صحيفة الخليج 365: كشف صانع المحتوى إبراهيم الموسى، عن 4 تصرفات لا يجب فعلها أثناء الحضور في المجالس.

وقال خلال مقطع فيديو: " إذا ذهبت إلى مناسبة انتبه من عدة أمور لا تسويها، الأولى إذا وضعوا التمر لا تلحس بقايا التمر بأصابعك، وتشيل وتحط في التمر، فهذا عيب مستعيب عند الناس كلهم، ولا يقبل به الناس".

وتابع: " الشيء الثاني لا تحك خشمك بيدك قدام الناس، إذا شعرت بشيء خذ منديل واخرج من المجلس ثم عد، واللي يمسح خشمه وينخم عيب".

وأردف: "الشيء الثالث، إذا أكلت وشربت لا تقعد تكرع، والشيء الرابع، إذا انحشرت اخرج برا ، لا تخرج الهواء في مجالس الرجال، عيب عليك وحرام".