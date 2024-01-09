ولي العهد يجري اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الكندي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

أجرى ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو. تناول الاتصال عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأحداث الأخيرة وتداعياتها، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
وفي إطار الاتصال، تمت مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة وكندا، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. يأتي هذا الاتصال في إطار حرص البلدين على تعزيز التعاون وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة والتعليم وغيرها.
تعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية لتعزيز العلاقات الدولية وتوسيع آفاق التعاون الثنائي مع الدول الصديقة والشركاء الدوليين.
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