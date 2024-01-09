"الإبراهيم" يبحث مع وفد "صندوق الثروة السيادية السنغافوري" تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين

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محمد بن مسعود - الدمام - اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع وفد من صندوق الثروة السيادية السنغافوري.

وخلال الاحتماع، ناقش الطرفان سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة وسنغافورة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة، بالإضافة إلى آخر التطورات في الأسواق الناشئة.

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