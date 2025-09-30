انت الان تتابع استشاري: محاربة السرطان وألزهايمر وأمراض القلب لا تحتاج كبسولات وخطوات يومية بسيطة بديلة عن الحبوب لمواجهة أخطر الأمراض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف الدكتور عبدالرحيم الشهري، استشاري المخ والأعصاب والطب الباطني، أن الوقاية من أمراض العصر مثل السرطان وألزهايمر وأمراض القلب والشرايين، ليست في “حبوب ومكملات” كما يعتقد كثيرون، وإنما في أسلوب حياة صحي متاح للجميع.

وأوضح الشهري أن العادات اليومية البسيطة، مثل ممارسة الرياضة بانتظام ولو بشكل خفيف، والنوم الليلي الكافي، والالتزام بالغذاء الطبيعي غير المعالج، والتعرض لضوء النهار، إضافة إلى حياة اجتماعية متوازنة والحرص على القراءة أو الاستماع للمفيد، هي الأساس الحقيقي للوقاية.

وأكد أن الاعتماد على كبسولات المكملات الغذائية أصبح تجارة واسعة لا تقدم فائدة تُذكر، لافتًا إلى أن كثيرًا من المرضى في العيادات والطوارئ ووحدات العناية المركزة يحملون معهم هذه المكملات دون أن تحميهم من الأمراض.

وأشار إلى أن ممارسة التمارين في الصباح الباكر، خصوصًا قبل التاسعة، تمنح الجسم نشاطًا طوال اليوم، مرجحًا أن تؤكد الدراسات العلمية هذه الملاحظات مستقبلًا.