شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي قبيل بيانات القطاعات الرئيسية فى أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة اليابانية تحاول التعافي من أدنى مستوى في 10 أشهر

•ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان لأعلى مستوى في 3 أشهر

•استمرار الضغوط التضخمية على البنك المركزي الياباني

•وزيرة المالية تلمح إلى احتمالات التدخل لدعم العملة المحلية

•حكومة تاكايتشي تعلن عن تحفيز اقتصادي بقيمة 135 مليار دولار أمريكي

•تعليقات أقل عدوانية لمحافظ بنك اليابان أمام البرلمان في طوكيو



ارتفع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في عشرة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ،مع نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،وبدعم بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان خلال أكتوبر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.



أظهرت تلك البيانات استمرار الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني ،مما يبقي على احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية قائمة في ديسمبر المقبل.



دعم ارتفاع الين الياباني أيضًا تصريحات وزيرة المالية "ساتسوكي كاتاياما" بأن التدخل في سوق الصرف الأجنبي وارد للتعامل مع التحركات شديدة التقلب والمضاربة المفرطة.



رغم هذا الارتفاع غير أن العملة اليابانية ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو الماضي ، بسبب توقعات السوق بأن الحكومة اليابانية الجديدة بقيادة "ساناي تاكايتشي" ستُقدم حزمة إنفاق ضخمة مدعومة بأسعار فائدة منخفضة لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في البلاد



وبالفعل أعلنت منذ قليل الحكومة اليابانية عن حزمة تحفيز اقتصادي ضخمة بلغت 135 مليار دولار أمريكي ،بهدف معالجة ارتفاع الأسعار، وتحقيق نمو اقتصاد قوي، وتعزيز القدرات الدفاعية والدبلوماسية.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :تراجع الدولار مقابل الين بحوالي 0.25% إلى (157.08¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.44¥)، و سجل أعلى مستوى عند (157.54¥).



•أنهي الين تعاملات الخميس منخفضًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في خامس خسارة يومية على التوالي ،وسجل أدنى مستوى في 10 أشهر عند 157.89 ينات لكل دولار ، بسبب خطط تاكايتشي التحفيزية.



التضخم الأساسي

أظهرت البيانات الصادرة اليوم فى طوكيو ،ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي فى اليابان بنسبة 3.0% فى أكتوبر،بأعلى وتيرة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.0% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.9% في سبتمبر.



ومما لا شك فيه أن تلك الأسعار تظهر استمرار الضغوط التضخمية راسخة على صانعي السياسة النقدية فى بنك اليابان المركزي ،مما يعزز من فرص رفع أسعار الفائدة اليابانية في ديسمبر المقبل.



وزيرة المالية اليابانية

صرحت وزيرة المالية اليابانية "ساتسوكي كاتاياما" يوم الجمعة بأن التدخل في سوق الصرف وارد للتعامل مع التحركات شديدة التقلب والمضاربة المفرطة. مما جعل المتداولين في حالة تأهب لمؤشرات شراء الين من قبل السلطات اليابانية.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع ،والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم ، فالين الياباني منخفض حتى اللحظة بحوالي 1.7% مقابل الدولار الأمريكي ،على وشك تكبّد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ يوليو الماضي.



حزمة تحفيز ضخمة

وافق مجلس الوزراء الياباني، برئاسة ساناي تاكايتشي، يوم الجمعة على حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 21 تريليون ين (135 مليار دولار أمريكي)، في أول مبادرة سياسية رئيسية في عهد الزعيمة الجديدة، والتي تعهدت بإتباع إجراءات مالية توسعية لدعم الأنشطة الاقتصادية الضعيفة في البلاد.



تتضمن الحزمة نفقات في الحساب العام بقيمة 17.7 تريليون ين، متجاوزةً بكثير 13.9 تريليون ين في العام السابق، وتمثل أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كوفيد-19. كما ستشمل الحزمة تخفيضات ضريبية بقيمة 2.7 تريليون ين.



وتعتزم الحكومة الموافقة على ميزانية تكميلية لتمويل الحزمة الاقتصادية الجديدة في 28 نوفمبر الجاري ، بهدف الحصول على موافقة البرلمان بنهاية العام.



كازو أويدا

قال محافظ بنك اليابان "كازو أويدا" أمام البرلمان في طوكيو يوم الجمعة : إنه يجب على بنك اليابان أن يُدرك أن ضعف الين قد يؤثر على التضخم الأساسي - وهو مؤشر رئيسي يعتمد عليه البنك في تحديد موعد رفع أسعار الفائدة - من خلال رفع تكاليف الاستيراد والأسعار بشكل عام.



وأوضح أويدا: مقارنةً بالماضي، ربما أصبح تأثير تحركات العملات على التضخم أكبر لأن الشركات أصبحت أكثر نشاطًا في رفع الأسعار والأجور.



وأضاف أويدا: بنك اليابان قرر إبقاء أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي لإتاحة "مزيد من الوقت" لدراسة مؤشرات على ما إذا كانت الشركات ستواصل رفع الأجور في محادثات الأجور مع النقابات العام المقبل.



نظرة فنية

سعر الدولار مقابل الين يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 21-11-2025