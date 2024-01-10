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تراند اليوم : شاهد..فيديو غريب لـ"امرأة" متعلقة بسيارة نقل من الخلف أثناء سيرها في البطحاء بالرياض

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل فيديو غريب ل "امرأة" متعلقة في الأبواب الخلفية لسيارة نقل أثناء سيرها في البطحاء بالرياض.

وأظهر الفيديو المرأة، ترتدي عباءة سوداء ونقاب، ومتعلقة في أبواب السيارة، التي يسير قائدها على طريق سريع مخصص للسيارات.

وعندما وصل قائد السيارة ناحية كوبري علوي مخصص للمشاة، قام بتهدئة السرعة وأثناء ذلك نزلت المرأة، وأكملت طريقها سيرا على الأقدام.

وأثار الفيديو حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت مغردة قائلة: "هذي مقيمة إندونيسية"، وتابع مغرد: "طيب لو انزلقت يدها وطاحت.. هذا أسلوب مرة غير حضاري".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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