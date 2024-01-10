تراند اليوم : "تبيني أفقع وجهك".. شاهد: يمني يتفاجأ من جنسية شخص صادفه في تايلاند يرتدي سلاسل ومليء بالوشم داخل مطعم

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو شاب يمني يصور رجل داخل مطعم في تايلاند، معتقدا أنه مصارع أجنبي ثم تفاجأ بجنسيته.

وأظهر الفيديو الشاب اليمني يصور رجل يرتدي تيشرت وشورت، ويرتدي سلاسل، وغطت الوشوم يديه".

وعلق الشاب على السلاسل التي يرتديها الرجل قائلا:"وش كل هالسلاسل، شوفوا السلاسل يا عيال ".

وسمع خلال الفيديو الشاب يقول للرجل: "يمكنني أخذ صورة لك؟"، ورد الأخير :"نعم"، وتابع الشاب:"أنت مصارع؟"، ورد الرجل :"تبيني أفقع وجهك".

واستأنف الشاب حديثه مستغربا:" تتكلم عربي، أنت منين؟"، وقال الرجل :" أنا من الكويت".

وأكمل الشاب" أعتقدت أنك أجنبي"، ورد الرجل :"ما يبين، أنا عايش هنا بعد التقاعد، وصار لي شهر وأسبوعين ألعب حديد".