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تراند اليوم : "أسلوبك المنحط"..شاهد: بدور البراهيم تفتح النار على مشعل الخالدي بعد نشر صورتها وهي تقف بجانبه

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صحيفة الخليج 365: هاجمت مشهورة سناب شات بدور البراهيم ، في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل " مشعل الخالدي " بعدما نشر صورة تجمعه بها وعلق عليها "نعم أعلنها للعالم كله .. بدور البراهيم"، وأرفقها بإيموجي على شكل قلوب حمراء .

وقالت: إيش هذا والله جاني تهزييء من صديقاتي وأهلي ومن جروب عيالي يعني ما راعيت مشاعر عيالي وأهلي واصحابي .

وأضافت: أنت تبغى تنشر سنابي الجديد تنشره بالطريقة المنحطة هذي .. أعلنها للعالم ضيفوا حسابها الجديد وحاطط قلبين أحمر .. أي شخص في الشارع بيفهم أنها زواج .

وواصلت: أنت أتركك على جنب وأسلوبك المنحط وطريقة نشرك لسنابي ، أنا ما طلبت منك تنشره ، أنا أعرف من مين أطلب .

واستكملت: والحسابات التي نشرت هذه الأخبار والإشاعات التي ليس لها صحة .. يعني أنا بدور البراهيم أتزوج بالطريقة هذي على نشر حساب ؟! .

واستطردت: مع أحترامي لك أنت ولد ناس ، بس لو تزوجت ما أتزوجك أنت .. وعشم إبليس في الجنة أنا مفرق راسي هذا مو أي حد يحصل عليه .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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