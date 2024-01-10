شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يستقدم خطيب عاملته المنزلية ويتكفل بزواجهما في حائل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر المواطن تركي الحمدان، أن يتكفل بحفل زواج عاملته المنزلية، في محافظة بقعاء بمنطقة حائل، بعد استقدام خطيبها من بنجلاديش.

وقال الحمدان :”الخادمة كانت عندي منذ فترة، وانتهت فترة عملها، وكانت تريد السفر إلى بنجلاديش لإتمام زواجها، ولكنها كانت متعلقة بأطفالي مثل دور الأم، وكذلك تعلق بها الأطفال” .

وأوضح أنها رفضت السفر وأثرت عليه بقولها، أنها لن تسافر ولو لزواجها إلا عندما يكبر أبنائه، مضيفا:” قررت مكافأة العاملة واستقدام خطيبها من بنجلاديش، وأقمت لهما حفل زواج على نفقتي الخاصة “.