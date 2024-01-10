تراند اليوم : شاهد.. لحظة القبض على المسلحين الذين اقتحموا محطة تلفزيونية خلال بث مباشر في الإكوادور

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو، لحظة القبض على المسلحين الذين اقتحموا مقر محطة تلفزيون TC خلال بث مباشر في الإكوادور.

المسلحون ورجال الأمن

وظهر في الفيديو، المسلحون مكبلون بالأصفاد، ورجال الأمن يقتادونهم إلى مركز الشرطة.

اقتحام الاستوديو

وكان مسلحين اقتحموا استديو داخل قناة تلفزيونية أثناء بث مباشر على الهواء في الإكوادور، حيث بدأ المسلحين يحملون أسلحة نارية وقنابل يدوية ويهددون المذيعين وفريق عمل البرنامج.

عصابة منظمة

الجدير بالذكر أن المسلحين هم عناصر في عصابة منظمة مسلحة، وكان بحوزتهم بنادق ومسدسات وقنابل يدوية وقنابل من نوع TNT.