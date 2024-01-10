تراند اليوم : "إحساسك معطلاه شوية".. شاهد: تعليق "أنغام" على أداء حنين الغامدي لأغنية "واقف على بابكم"

صحيفة الخليج 365: نشرت الصفحة الرسمية لفضائية "دبي" على منصة "إكس"، مقطع فيديو يوثق أداء المطربة حنين الغامدي وهي تغني في برنامج مسابقة "إكس فاكتور".

واقف على بابكم

وقامت حنين الغامدي بأداء أغنية "واقف على بابكم"، وبعدما انتهت أشاد أعضاء لجنة التحكيم بتألقها والأداء الذي ظهرت به، كما صفق الجمهور لها.

لجنة التحكيم

ومن جهته، أبدى الفنان الكويتي عبدالله الرويشد، عضو في لجنة تحكيم المسابقة، إعجابه بأداء حنين الغامدي، وقال لها: صوتك حنين واتمنالك التوفيق.

إحساس عالي

فيما أوضح راغب علامة، أن "حنين" ظهرت بصوت وشكل جميل، مشيرًا إلى أنها لم تخطئ أبدا واحساسها دائمًا كان عالي.

أنغام وراغب علامة

ومن جانبها اتفقت "أنغام" مع تعليق راغب علامة على أداء حنين الغامدي، ولكنها أشارت إلى أن أدائها كان يفتقد الإحساس.

الصوت والإحساس

وأضافت أنها في بداية المسابقة كانت تظهر بشكل أفضل، والأغاني كانت تليق بها من ناحية الصوت والإحساس.

مزاج وتوتر

وتابعت أنغام تعليقها قائلة: "هذه المرة الثانية كأنك بتغني مش بمزاجك، بتغني حلو وسليم بشكل تقني، ولكن عندي مشكلة كأنك مش مبسوطة وانت تغني، وكأنك احساسك معطل".

ووجهت لها نصيحة قائلة: "ممكن هذا حدث من التوتر، ولكن خليكي جريئة، وخرجي الشعور والإحساس بداخلك".