تراند اليوم : فيديو لأصحاب القلوب القوية.. شاهد: عصابة المخدرات بالإكوادور يعدمون أحد حراس السجن الرهائن

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل، لحظة قتل أحد حراس السجن المحتجزين كرهائن من قبل أفراد عصابة داخل سجن بالإكوادور.

وأبان المقطع، الرهائن المحتجزين وهم جالسين على الأرض، وأقدم رجل مسلح يرتدي قناعًا على وجهه، وقام بقتل رهينة من خلال إطلاق النار عليه عدة مرات.

تأتي كل تلك الأحداث على خلفية، حالة العنف والفوضى التي تشهدها الإكوادور، بعد هروب أخطر زعيم عصابة إجرامية من السجن.

وأعلن رئيس دولة الإكوادور حالة الطوارئ في البلاد لمدة 60 يومًا كما قام بفرض حظر تجول في أوقات الليل، بالتزامن مع اندلاع تلك الأحداث.

وفقًا لشبكة "سي إن إن"، تمكن سجناء في أكثر من 6 سجون، باحتجاز عناصر الشرطة والضباط والحراس.

وظهرت في إحدى مقاطع الفيديو المتداولة، استخدام العصابات داخل السجون الأسلحة البيضاء كسلاح لتهديد المحتجزين.