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تراند اليوم : البيت الأبيض يعلن رسميا إصابة وزير الدفاع الأمريكي بسرطان البروستاتا

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صحيفة الخليج 365: أفاد البيت الأبيض، أنه لم يكن أحد يعرف بإصابة وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بسرطان البروستاتا.

ومن جهته، أعلن البنتاغون أن الوزير الأميركي يخضع للعلاج إثر إصابته بسرطان البروستات، موضحا أن "إصابته اكتُشفت باكرا وكان تشخيصه ممتازا"، وفق ما قاله الأطباء في بيان وزارة الدفاع.

وأشار الأطباء إلى أن أوستن نقل في 22 ديسمبر إلى مستشفى وولتر ريد وخضع في ظل تخدير عام لجراحة هدفت إلى استئصال البروستات، لافتين إلى أن وزير الدفاع "تعافى من عمليته من دون مشاكل وعاد إلى منزله صباح اليوم التالي".

ونقل أوستن مجددا إلى المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات مرتبطة بعملية 22 ديسمبر، "بينها شعوره بالغثيان وبآلام حادة في البطن والورك والساق".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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