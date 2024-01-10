تراند اليوم : حساب المواطن يزف خبراً ساراً بشأن الدعم المخصص لشهر يناير للمستفيدين

صحيفة الخليج 365: أعلن برنامج "حساب المواطن"، بدء إيداع الدعم المخصص لشهر يناير "شاملًا الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأوضح حساب المواطن، عبر منصة "إكس" أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.

الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن نتائج الأهلية للدورة 74 عن شهر يناير 2024، موضحا أنه بإمكان المستفيد معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابه دراسة الأهلية، وذلك بعد صدور توجيه ملكي كريم بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار فتح التسجيل فيه واستمرار الدعم الإضافي للمستفيدين من حساب المواطن حتى نهاية العام 2024.