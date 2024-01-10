تراند اليوم : إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة في المملكة

صحيفة الخليج 365: أعلن مركز الإقامة المميزة، اليوم الأربعاء، عن إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة بهدف تعزيز مكانة السعودية كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف ونقل المعرفة.

وأوضح مركز الإقامة المميزة، خلال إنفوجراف عبر حسابه على منصة إكس، أن المنتجات الجديدة للإقامة المميزة هي: "إقامة كفاءة استثنائية، وإقامة الموهبة، وإقامة مستثمر أعمال، وإقامة رائد أعمال، وإقامة مالك عقار".

وأشار إلى أن ذلك يهدف لتسهيل وتبسيط إجراءات التقديم على الإقامة المميزة ومتابعة طلبات المتقدمين.