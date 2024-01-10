شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أشهر 10 أعراض شائعة تدل على أن كليتيك في خطر! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تؤثر المشاكل المختلفة المرتبطة بالكلى على نحو 14٪ من البشر البالغين، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل اضطرابات الجهاز القلبي الوعائي وكسور العظام المتكررة.

وتشير مجموعة من العلامات، إلى أن كليتيك، ربما تكون في خطر ، وفق ما أورد موقع "برايت سايت"، منها

1. تغيرات في التبول

لا يجب تجاهل التغييرات في رائحة ولون ومظهر البول، وتشمل الأنواع الشائعة للتغييرات ما يلي: زيادة الحاجة للتبول خاصة أثناء الليل، أو رؤية دم به، أو وجود بول رغوي. وتشير الفقاعات في البول خاصة تلك التي تتطلب منك التنظيف عدة مرات حتى تختفي إلى وجود بروتين غير مرغوب فيه في البول. 2. ارتفاع ضغط الدم

تحتوي الكلى على نيفرونات صغيرة تصفي الفضلات والسوائل الزائدة من الدم، وفي حالة تلف الأوعية الدموية، لا تتلقى النيفرون الذي يرشح الدم ما يكفي من الأكسجين والعناصر الغذائية، وهذا هو السبب في أن ارتفاع ضغط الدم هو السبب الرئيسي الثاني للفشل الكلوي.

3. انتفاخ العيون

يمكن تفسير الانتفاخ حول العين بأن كليتيك تسرّب كمية كبيرة من البروتين في البول بدلاً من الاحتفاظ بها وتوزيعها في جميع أنحاء الجسم.

4. آلام الظهر

عادة ما تكون عميقة وتقع مباشرة أسفل القفص الصدري، ويمكن الشعور به في مقدمة الفخذ، وقد يكون سبب آلام الظهر والساق هو تكيسات الكلى، وهي أكياس كبيرة مملوءة بالسوائل تتشكل على الكدين، وهي نتيجة لمرض الكلى المتعدد الكيسات. كما يصاحب الآلام الناتجة عن الفشل الكلوي الشعور بالغثيان والقيء وارتفاع درجة حرارة الجسم والتبول المتكرر.

5. تورم في الكاحلين والقدمين واليدين

الكلى التي لا تعمل بشكل صحيح لا تزيل أي سوائل زائدة من الجسم، وهذا يؤدي إلى احتباس الصوديوم ما يسبب تورم الكاحلين والقدمين واليدين. وفي بعض الأحيان، قد يسبب تناول الأدوية وتقليل الملح وإزالة السوائل الزائدة في الجسم إلى إيقاف التورم.

6. ضيق في التنفس

العلاقة بين أمراض الكلى والمعاناة من ضيق التنفس، خاصة بعد بذل القليل من الجهد، ناتجة عن عاملين، أولاً، تنتقل السوائل الزائدة في الجسم إلى الرئتين عندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، ثانيًا، فقر الدم يحرم جسمك من الأكسجين وهذا يؤدي إلى ضيق في التنفس.

7. رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة

قد تكون علامة على وجود الكثير من السموم في مجرى الدم، وقد تتوقف عن الرغبة في تناول اللحوم وتفقد شهيتك بشكل عام، ما قد يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل غير صحي.

8. وجود بشرة جافة وحكة

تشير الحكة وجفاف الجلد إلى فشل الكلى في الحفاظ على التوازن الصحيح للمعادن والمواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض العظام والكلى.

9. الصداع والتعب والضعف العام

تعمل الكلى السليمة التي تعمل بشكل صحيح على تحويل فيتامين (د) في أجسامنا للحفاظ على عظام قوية وإنتاج هرمون يسمى Erythropoietin (EPO). ويلعب هذا الهرمون دورًا مهمًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وعندما لا تعمل الكلى بشكل صحيح، فإنها تنتج كميات أقل من EPO، وينتج عن انخفاض خلايا الدم الحمراء (تلك التي تحمل الأكسجين) إرهاقًا سريعًا لعضلاتك ودماغك.

10. مشاكل النوم

عندما لا تعمل الكليتان بشكل صحيح، فهذا يعني أن السموم لا يمكن أن تخرج من الجسم عن طريق البول وتبقى في الدم، وزيادة مستوى السموم تجعل من الصعب النوم، لهذا السبب عندما تحصل على قسط أقل من النوم، فإنك تزيد من فرص تدهور وظائف الكلى.