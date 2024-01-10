تراند اليوم : بالفيديو .. مسؤول يكشف الفرق بين الإقامة المميزة والتقليدية ومعايير الحصول عليها .. ويذكر نماذج تركت أثرا في المملكة ستحصل على الإقامة المميزة

صحيفة الخليج 365: كشف محمد السلطان الرئيس التنفيذي لمركز الإقامة المميزة تفاصيل المنتجات الـ 5 الجديدة التي أطلقها مركز الإقامة المميزة.

الفرق بين الإقامة المميزة والعادية

وقال السلطان لقناة الإخبارية أن الفرق بين الإقامة المميزة والإقامة التقليدية هو وجود بعض المزايا للاستقرار في المملكة مثل إعادة تعريف الأسرة لحاملي الإقامة المميزة بإضافة الوالدين كتابعين ورفع الحد الأعلى للتابعين من الأبناء إلى 25 سنة، وكذلك الإعفاء من المقابل المالي للوافدين والتابعين من أفراد أسرة حاملي الإقامة المميزة وكذلك حرية الخروج والعودة والسماح لهم بتملك العقار في المملكة.

وظائف

وردا على مدى إمكانية حصولهم على وظائف في المملكة، قال أن الهدف من استقطاب هذه الفئات تحديدا هو نقل المعرفة للكوادر الوطنية وخلق الوظائف.

وأضاف: أحد المعايير لمنتج مستثمر الأعمال هو أن يحقق حد أدنى من توظيف الكفاءات السعودية في القطاع وهذا يراجع في الفترة الأولى.

ولفت إلى أن لكل منتج شروطه الخاصة فهناك منتجات لها علاقة بخلق الوظائف، وأخرى لنقل المعرفة للكوادر السعودية.

شروط عامة

وأوضح أن هناك شروط عامة للحصول على الإقامة المميزة وهناك شروط خاصة في كل منتج للتأكد من سد الاحتياجات الوظيفية للجهات المعنية.

لا علاقة بالجنسية للحصول على الإقامة المميزة

ورد السلطان على سؤال "هل هناك جنسيات محددة للحصول على الإقامة المميزة ؟" موضحا أن الفرصة متاحة للجميع بغض النظر عن الجنسية والأهم تحقيق المعايير المستهدفة.

نماذج مؤهلة للحصول على الإقامة المميزة

وذكر السلطان بعض النماذج التي ستحصل على الإقامة المميزة ، مثل مستثمر ضخ مليار ريال في قطاع التجزئة تحديدا واليوم يتوسع في قطاع التقنية، وهذا المستثمر خلق أكثر من 4 آلاف وظيفة ويستهدف 10 آلاف وظيفة للسعوديين في المملكة بالإضافة إلى نقل المعرفة للكوادر الوطنية .

وذكر السلطان نموذج آخر لطبيب يعمل في أحد مناطق المملكة لأكثر من 25 سنة وتخصص في العقم وشارك في تأسيس كلية صحية وتدرب على يده الكثير من الكفاءات السعودية وأدخل البهجة والسرور على أكثر من 1300 منزل .