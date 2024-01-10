الكشف عن أبرز المميزات التي سيحصل عليها الفئات الجديدة في منتجات الإقامة المميزة

أعلن الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة في السعودية، عن إطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة، تستهدف فئات مختلفة من المقيمين في المملكة.

وتحصل الفئات الجديدة على العديد من المزايا، من أبرزها إمكانية مزاولة الأعمال التجارية، وتملك العقارات والانتفاع بها، ومنح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة، والإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة، وسهولة الانتقال بين المنشآت بدون رسوم، واستضافة ودعوة الأقارب.

وتبلغ رسوم إصدار المنتجات الخمسة الجديدة 4 آلاف ريال سعودي تدفع لمرة واحدة.

وتأتي المنتجات الجديدة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة “كفاءة استثنائية” لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية.

وصُممت إقامة “موهبة” للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءًا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر في المملكة.

وصُممت إقامة “مستثمر أعمال” للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة “رائد أعمال” لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرائدة ذات الأفكار المبتكرة والإبداعية الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة.

وخُصصت إقامة “مالك عقار” لمالكين العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة والاستقرار في المملكة، والتمتع بما توفره من مستويات رفيعة من جودة الحياة وعوامل الجذب المختلفة.

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