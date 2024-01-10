الكشف عن تفاصيل الإقامة المميزة لـ مالك العقار وشروط الحصول عليها

كشف مركز الإقامة المميزة في السعودية، عن تفاصيل الإقامة المميزة لـ “مالك العقار”، والتي تمنح حاملها العديد من المزايا، مقابل رسوم سنوية قدرها 4000 ريال. المزايا تشمل المزايا العامة للإقامة المميزة لـ “مالك العقار”: الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

تملُّك العقارات والانتفاع بها. معايير الأهلية يشترط للحصول على الإقامة المميزة لـ “مالك العقار”: التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال في السعودية.

ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك.

ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري.

أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط.

أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة.

تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم”. مدة الإقامة ترتبط مدة الإقامة المميزة لـ “مالك العقار” بمدة امتلاك العقار أو الانتفاع به. المقابل المالي تبلغ رسوم إصدار الإقامة المميزة لـ “مالك العقار” 4000 ريال سنويًا. شاهد أيضاً: السعودية تطلق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة في المملكة بالفيديو: الكشف عن الفئات الجديدة المستهدفة في منتجات الإقامة المميزة بالمملكة الكشف عن أبرز المميزات التي سيحصل عليها الفئات الجديدة في منتجات الإقامة المميزة بالفيديو: مسؤول يكشف الفرق بين الإقامة المميزة والتقليدية.. ويذكر نماذج تركت أثرا في المملكة ستحصل عليها

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