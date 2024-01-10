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امرأة تتشبث بحافلة تسير على الطريق في بطحاء الرياض .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة وهي تتشبث في حافلة تسير وسط السيارات في بطحاء بالرياض .

وظهرت المرأة في المقطع وهي تتشبث في الحافلة وهي تسير، ثم تدق على باب الحافلة لكي تقف وتقوم بالنزول بين السيارات .

وأثار المقطع جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الذين تناقلوا المقطع على نطاق واسع مشيرين للإدارة العامة للمرور، مؤكدين على خطورة الأمر.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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