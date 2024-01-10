شكرا لمتابعة خبر عن امرأة تتشبث بحافلة تسير على الطريق في بطحاء الرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة وهي تتشبث في حافلة تسير وسط السيارات في بطحاء بالرياض .

وظهرت المرأة في المقطع وهي تتشبث في الحافلة وهي تسير، ثم تدق على باب الحافلة لكي تقف وتقوم بالنزول بين السيارات .

وأثار المقطع جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الذين تناقلوا المقطع على نطاق واسع مشيرين للإدارة العامة للمرور، مؤكدين على خطورة الأمر.