تراند اليوم : "منها قيمة التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية".. الكشف عن تفاصيل الإقامة المميزة لـ "مالك العقار" وشروط الحصول عليها

صحيفة الخليج 365: كشف مركز الإقامة المميزة، عن تفاصيل الإقامة المميزة لـ "مالك العقار"، موضحا قيمة العقار المطلوبة والمزايا ومعايير الأهلية.
المزايا العامة:
- الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.
- الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.
- الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.
- خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.
- إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.
استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.
- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.
- مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.
- تملُّك العقارات والانتفاع بها.
معايير الأهلية:
- التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال في السعودية.
- ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك.
- ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري.
- أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط.
- أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة.
- تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".
مدة الإقامة:
مرتبطة بامتلاك العقار أو الانتفاع به.
المقابل المالي:
4,000 آلاف ريـال .