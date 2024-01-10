تراند اليوم : "منها قيمة التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية".. الكشف عن تفاصيل الإقامة المميزة لـ "مالك العقار" وشروط الحصول عليها

صحيفة الخليج 365: كشف مركز الإقامة المميزة، عن تفاصيل الإقامة المميزة لـ "مالك العقار"، موضحا قيمة العقار المطلوبة والمزايا ومعايير الأهلية.

المزايا العامة:

- الإقامة في السعودية مع الأسرة، والتي تشمل الوالدين والأزواج والأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا.

- الانتقال من منشأة إلى أخرى بحرية.

- الإعفاء من المقابل المالي المقرر على الوافدين والمرافقين.

- خروج حامل الإقامة المميزة وأفراد أسرته من السعودية والعودة إليها دون اشتراط تأشيرة.

- إصدار تأشيرات زيارة للأقارب.

استخدام المسارات المُخصصة للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون في المنافذ.

- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها للزوج والزوجة والأبناء.

- مزاولة الأعمال التجارية وفقًا لنظام الاستثمار.

- تملُّك العقارات والانتفاع بها.

معايير الأهلية:

- التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريـال في السعودية.

- ألا يكون العقار مرهونًا وألا يُرهَن بعد ذلك.

- ألا يكون امتلاك العقار أو الانتفاع به جاء عن طريق تمويل عقاري.

- أن يكون نوع العقار سكنيًا فقط.

- أن يكون العقار قائمًا وليس من الأراضي المطورة وغير المطورة.

- تقييم معتمد بقيمة الأصل العقاري صادر من مقيِّمين معتمَدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم".

مدة الإقامة:

مرتبطة بامتلاك العقار أو الانتفاع به.

المقابل المالي:

4,000 آلاف ريـال .