شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة صحية تساعد على التركيز والتفوق أثناء الامتحانات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مع اقتراب امتحانات نصف العام الدراسي الجديد ، تزداد حاجة الطالب الي التغذية السليمة، لتعزيز المناعة، وزيادة القدرة على التركيز وتقوية الذاكرة.. لذلك تلعب الأطعمة الصحية دورًا كبيرًا في تعزيز الذاكرة والحفاظ عليها، و تعزز صحة العقل والتركيز اثناء الامتحانات.

ونرصد لكم بعض الاطعمة التي تساعد علي التركيز وفقا لموقع health shots



اطعمة تساعد علي التركيز اثناء الامتحانات

البيض:

يحتوي على البروتين والعناصر الغذائية الموجودة في صفار البيض مما يعمل في تعزيز صحة الدماغ بسبب زيادة التركيز ،ويساعد وجود الثيامين فى البيض على تحويل الكربوهيدارت إلى طاقة، كما يساعد فيتامين "بي 5" الجسم على تزويد الجسم بالطاقة.

الأسماك

تؤدي الأسماك والمأكولات البحرية إلى تعزيز الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ بشكل عام،كما تحتوي الأسماك الزيتية على أوميجا 3 التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ وتحسين الذاكرة وزيادة التركيز.

العدس:

يعد مصدراً مهماً لإمداد الجسم بالبروتين والزنك، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة والالياف، مما يساعد على زيادة التركيز بشكل جيد

الفاكهة:

الأفوكادو والجريب فروت والبرتقال والكاكاو غنية بالفيتامينات والمعادن وتُساعد على تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال ،وتساعد على التركيز وذلك لاحتواء الفاكهة على الفيتامينات والمعادن والألياف التي يحتاجها الجسم.

الشكولاتة:

تتميز بغناها بالفلافونويد ومضادات الأكسدة بمعدلات مرتفعة ،وهو يعتبر من الأطعمة الصحية، خصوصاً انه يعمل كمضاد للالتهابات ويساعد في على خفض مستوى ضغط الدم وتحسين دفق الدم من القلب إلى الدماغ، مما يساعد على التركيز وتزيد من إنتاج الجسم للإندورفين المحسن للحالة المزاجية.