"الجبير" يبحث مع وزيرة الدولة البريطانية سبل تعزيز التعاون المشترك

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى اليوم عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، وزيرة الدولة البريطانية للصناعة والاقتصاد نصرت غني، وذلك على هامش مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثالثة بالرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

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