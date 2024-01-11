شكرا لقرائتكم خبر عن إيصال ثلث الأضحية للمشتري من داخل المملكة قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئیس مركز أعمال الحج والعمرة في البرید السعودي، المھندس مؤید الشریف، أن مشروعًا جاري العمل علیه مع البنك الإسلامي للتنمیة، بحیث یتم إیصال الثلث الخاص بكل شخص یقوم بشراء أضحیته عبر منصة "أضاحي" داخل المملكة، وجاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة بعنوان "خدمات سبل اللوجستیة والتقنیة في موسم الحج والعمرة".

وأضاف نعمل كل عام بشكل تكاملي مع الجھات الحكومیة، لتقدیم الخدمات التي تساھم في تحسین تجربة ضیوف الرحمن، وكذلك ودعم الجھات المشاركة في الحج، ومبادراتنا یتم تصمیمھا بناء على خبراتنا الأعوام الماضیة.

أبرز خدمات "سبل"

وتابع حدیثه: "من أھم الخدمات التقنیة المقدمة خلال السنة الماضیة لـ "سبل" هو وضع عنوان مختصر للمواقع داخل المشاعر المقدسة، استفادت منھا كثیر من الجھات الرسمیة والمدنیة، أیضًا خدمة نقل الوثائق والطرود الرسمیة بین الجھات الحكومیة، في ذروة أعمال موسم الحج في مكة والمدینة والمشاعر المقدسة بوقت قیاسي وأمان عالي".

وزاد: "من أھم الخدمات التي یقدمھا "سبل" خلال الحج والعمرة، طرود الحجاج من ھدایا ومقتنیات یتم شراءھا من مكة أو المدینة، بحیث یتم إیصالھا إلى مدینة الحاج ودولته، أیضًا خدمة سیارات "سبل" لنقل الحقائب من أماكن تجمع الحجاج، بالإضافة إلى نقل حقائب حجاج الداخل من منازلھم إلى المشاعر المقدسة، وبعد الانتھاء من المناسك یتم إیصالھا إلى منازلھم".

ولفت في حدیثه إلى أنھم بدؤا مشروع كبیر مع شركة الزمازمة، لإیصال عبوات زمزم الخاصة بكل حاج إلى مساكنھم داخل العاصمة المقدسة أو المدینة المنورة قبل بدایة الحج.