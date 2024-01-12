تراند اليوم : الرئيس الأمريكي يعلق على الضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن ويكشف عن الدول المشاركة في التحالف

صحيفة الخليج 365: أكد الرئيس الأميركي جو بايدن إن الولايات المتحدة وبريطانيا ضربتا بنجاح عددا من الأهداف الحوثية في اليمن.

ضربات ناجحة

وقال بايدن في بيانه "اليوم، بتوجيه مني، نفذت القوات العسكرية الأمريكية - بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا - ضربات ناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة في أحد البلدان للخطر وفي أهم الممرات المائية في العالم".

هجمات الحوثيين

وتابع بايدن "وتأتي هذه الضربات ردًا مباشرًا على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في التاريخ. لقد عرّضت هذه الهجمات الأفراد الأمريكيين والبحارة المدنيين وشركائنا للخطر، كما عرضت التجارة للخطر وحرية الملاحة".

وأضاف: "قد تأثرت أكثر من 50 دولة في 27 هجومًا على الشحن التجاري الدولي. تعرضت أطقم من أكثر من 20 دولة للتهديد أو أخذوا كرهائن في أعمال القرصنة".