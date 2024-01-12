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تراند اليوم : أول تعليق من وزارة الدفاع السعودية بشأن مزاعم وصول قوات أجنبية للطائف

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صحيفة الخليج 365: أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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