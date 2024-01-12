تراند اليوم : أول تعليق من وزارة الدفاع السعودية بشأن مزاعم وصول قوات أجنبية للطائف

صحيفة الخليج 365: أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي بأن ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة.