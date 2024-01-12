شكرا لقرائتكم خبر عن فاكهة شهيرة تساعد على إنقاص الوزن ومحاربة السكري.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تعد فاكهة الكمثرى غنية بالعديد من مضادات الأكسدة مثل الفلافانويد ومجموعة من الألياف الغذائية، وفيما يلي وفقا لموقع بولد سكاى الهندي بعض فوائد تناول الكمثرى.

1. سعرات حرارية كافية

تعد فاكهة الكمثرى طعام منخفض السعرات الحرارية فتحتوي حبة الكمثرى المتوسطة على 96 سعرًا حراريًا، بينما تحتوي حبة الكمثرى الكبيرة على حوالي 130 سعرًا حراريًا.

2. الكثير من الألياف

واحدة من الخصائص الرئيسية للكمثرى هو محتواها من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان. فتحتوي حبة الكمثرى المتوسطة على حوالي 5.5 جرام إلى 7 جرام من الألياف و تساعد الألياف غير القابلة للذوبان في الكمثرى إذا كنت تعاني من الإمساك لأنها تضيف كتلة إلى البراز وتساعده على المرور بسهولة. من ناحية أخرى ، تعمل الألياف القابلة للذوبان في الفاكهة لحماية القلب عن طريق تقليل كمية الكوليسترول الضار في الدم.

3. تحارب الالتهابات

يعد الالتهاب هو السبب الجذري للعديد من الأمراض الرئيسية مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسرطان وما إلى ذلك وبدون نظام غذائي سليم

4. يعزز صحة القناة الهضمية

الكمثرى مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان والضرورية لصحة الجهاز الهضمي.

5. خصائص مضادة للالتهابات



الكمثرى مصدر غني للفلافونويد ، وهي مضادات الأكسدة التي قد تساعد في تقليل الالتهاب والحماية من أمراض معينة.

6. مخاطر الإصابة بمرض السكري

قد تساعد الكمثرى في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بسبب محتوياته من الألياف والأنثوسيانين.

7. إنقاص الوزن

قد يساعدك تناول الكمثرى بانتظام على الشعور بالشبع بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الماء والألياف. وهذا بدوره قد يساعدك على إنقاص الوزن.