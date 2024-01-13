شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من المخدرات في جازان والان نبدء بالتفاصيل

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مكافحة المخدرات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويمكن الإبلاغ من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected].وأكدت أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.