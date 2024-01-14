شكرا لمتابعة خبر عن الشؤون الإسلامية تغلق 4836 بلاغاً عبر الاتصال الموحد بالشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في المنطقة الشرقية، خلال عام 2023م، (4836) بلاغاً عبر مركز الاتصال الموحد.

وشمل الإغلاق بلاغات عن خدمات الوزارة في الصيانة والنظافة لمساجد وجوامع المنطقة، حيث قام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

وأكدت الوزارة على أهمية دور المواطن في دعم أعمالها بالتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق مركز الاتصال الموحد (1933) باستقبال البلاغات على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع.