طالب يسقط من سطح مدرسته في مكة.. والكشف عن حالته الصحية

توفي طالب في المرحلة المتوسطة، اليوم، في مكة المكرمة، إثر سقوطه من سطح مدرسة في حي السبهاني.

وتلقى مركز عمليات الطوارئ في مكة، بلاغًا عن سقوط طالب من سطح مدرسة، وعند وصول فرق الإسعاف، تبين أن الطالب قد فارق الحياة متأثرًا بجروحه.

وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادث.