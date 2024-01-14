أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحفيزية للشركات المتعاقدة مع شركات الحراسات الأمنية، بهدف تحسين بيئة العمل للسعوديين في منشآت القطاع الخاص. تتضمن المبادرة احتساب معامل التوطين لحراس الأمن السعوديين لصالح الشركات المتعاقدة، ويمكن للشركات الاستفادة من المبادرة بعد تحقيق عدة ضوابط وشروط، منها تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 4500 ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر الموارد البشرية تُطلق مبادرة جديدة للمنشآت المتعاقدة مع الحراسات الأمنية.. والكشف عن الحد الأدنى للأجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.