ولي العهد يهنئ الملك فريدريك العاشر بمناسبة اعتلائه العرش في الدنمارك

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وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".

الدمام - شريف احمد - بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الملك فريدريك العاشر بمناسبة اعتلائه العرش في مملكة الدنمارك.وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبة اعتلائكم العرش في مملكة الدنمارك، أن أعرب لجلالتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولبلدكم الصديق المزيد من التقدم والرقي".