شكرا لقرائتكم خبر أهالي مكة يعيشون تجربة استثنائية بفعالية «بر وسمر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعيش أهالي مكة المكرمة خلال هذه الأيام تجربة استثنائية متكاملة وفريدة من نوعها، في أجواء عائلية شتوية مختلفة، حيث يقدم مسرح فعالية «بر وسمر»، عددا من الأنشطة والبرامج التي تنوعت بين المتعة والترفيه والتسوق.

وتضم الفعاليات عروض الطيور والدبابات، وفعالية الهولوجرام، والألعاب الالكترونية، والهوائية، ومنطقة الحيوانات، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض الشعبية المختلفة.

وتتوزع الفعاليات بين معرض السنة النبوية، ومنطقة الفود ترك، ومنطقة التخييم، ومنطقة ركوب الخيل، مستهدفة جميع الفئات العمرية، وكذلك إحياء الموروث الشعبي من خلال تقديم الأسر المنتجة للأكلات الشعبية المختلفة التي يتميز بها أهالي مكة المكرمة.