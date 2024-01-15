تتويج الفائزين بـ12 جائزة في مهرجان أندية الهواة المسرحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج مهرجان أندية الهواة المسرحي في نسخته الأولى الفائزين بـ12 جائزة من فئات جوائزه، التي تنافست عليها 8 عروض مسرحية، حيث اختتم المهرجان فعالياته الثقافية التي استمرت لـ9 أيام، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك في مسرح جامعة الملك سعود.

وسعت الهيئة من خلال الفعاليات الثقافية للمهرجان إلى تمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئة داعمة ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.

وأكد مدير المهرجان علي السعيد أهمية مؤازرة ودعم وتشجيع الهواة، الذي يقف عدد منهم للمرة الأولى على المسرح، مبينا أهمية التنوع في الأعمال المسرحية والمدارس الفنية؛ لتنمية ثقافة المسرح وصقل المواهب.

وشهد الحفل الختامي إعلان وتكريم الفائزين بـ12 جائزة من فئات جوائز المهرجان تنافست عليها 8 عروض مسرحية،

4 جوائز لمسرحية يا سلام سلم شملت:

هنا الزرقد أفضل أزياء مسرحية.

كريم أبوشبكة أفضل ممثل دور أول.

جعفر أرباب أفضل مكياج مسرحي.

عبدالملك المزيعل أفضل إخراج مسرحي.

جوائز أخرى: