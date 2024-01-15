اخبار السعوديه

تتويج الفائزين بـ12 جائزة في مهرجان أندية الهواة المسرحي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر تتويج الفائزين بـ12 جائزة في مهرجان أندية الهواة المسرحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - توج مهرجان أندية الهواة المسرحي في نسخته الأولى الفائزين بـ12 جائزة من فئات جوائزه، التي تنافست عليها 8 عروض مسرحية، حيث اختتم المهرجان فعالياته الثقافية التي استمرت لـ9 أيام، بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، وذلك في مسرح جامعة الملك سعود.

وسعت الهيئة من خلال الفعاليات الثقافية للمهرجان إلى تمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئة داعمة ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.

وأكد مدير المهرجان علي السعيد أهمية مؤازرة ودعم وتشجيع الهواة، الذي يقف عدد منهم للمرة الأولى على المسرح، مبينا أهمية التنوع في الأعمال المسرحية والمدارس الفنية؛ لتنمية ثقافة المسرح وصقل المواهب.

وشهد الحفل الختامي إعلان وتكريم الفائزين بـ12 جائزة من فئات جوائز المهرجان تنافست عليها 8 عروض مسرحية،

4 جوائز لمسرحية يا سلام سلم شملت:

  • هنا الزرقد أفضل أزياء مسرحية.
  • كريم أبوشبكة أفضل ممثل دور أول.
  • جعفر أرباب أفضل مكياج مسرحي.
  • عبدالملك المزيعل أفضل إخراج مسرحي.
جوائز أخرى:
  • مسرحية أريد أن أتكلم
  • عبدالله دواري أفضل إضاءة مسرحية.
  • مسرحية الشحيح وأيامه الأخيرة
  • إسماعيل الخميس أفضل ديكور مسرحي.
  • مسرحية بدل فاقد
  • آمال رمضان أفضل ممثلة دور أول.
  • عبدالباقي بخيت أفضل نص مسرحي.
  • مسرحية بائعة الوهم
  • أنفال هوساوي أفضل ممثلة دور ثاني.
  • محمد عقيل أفضل موسيقى.
  • مسرحية البروفة الأخيرة
  • فهد آل طالع أفضل ممثل دور ثاني.

كانت هذه تفاصيل خبر تتويج الفائزين بـ12 جائزة في مهرجان أندية الهواة المسرحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا