شكرا لقرائتكم خبر تتويج الفائزين بـ12 جائزة في مهرجان أندية الهواة المسرحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسعت الهيئة من خلال الفعاليات الثقافية للمهرجان إلى تمكين أندية الهواة المسرحية من تقديم عروضٍ مسرحية مميزة في إطار تنافسي، وخلق بيئة داعمة ومنتجة للمسرحيين السعوديين؛ لزيادة عدد أعمال الإنتاج المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني بالمملكة.
وأكد مدير المهرجان علي السعيد أهمية مؤازرة ودعم وتشجيع الهواة، الذي يقف عدد منهم للمرة الأولى على المسرح، مبينا أهمية التنوع في الأعمال المسرحية والمدارس الفنية؛ لتنمية ثقافة المسرح وصقل المواهب.
وشهد الحفل الختامي إعلان وتكريم الفائزين بـ12 جائزة من فئات جوائز المهرجان تنافست عليها 8 عروض مسرحية،
4 جوائز لمسرحية يا سلام سلم شملت:
- هنا الزرقد أفضل أزياء مسرحية.
- كريم أبوشبكة أفضل ممثل دور أول.
- جعفر أرباب أفضل مكياج مسرحي.
- عبدالملك المزيعل أفضل إخراج مسرحي.
- مسرحية أريد أن أتكلم
- عبدالله دواري أفضل إضاءة مسرحية.
- مسرحية الشحيح وأيامه الأخيرة
- إسماعيل الخميس أفضل ديكور مسرحي.
- مسرحية بدل فاقد
- آمال رمضان أفضل ممثلة دور أول.
- عبدالباقي بخيت أفضل نص مسرحي.
- مسرحية بائعة الوهم
- أنفال هوساوي أفضل ممثلة دور ثاني.
- محمد عقيل أفضل موسيقى.
- مسرحية البروفة الأخيرة
- فهد آل طالع أفضل ممثل دور ثاني.
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