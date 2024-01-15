تدشين مركز سرد الثقافي لتطوير المهارات الموسيقية للمتميزين

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتفى الصندوق الثقافي أمس بافتتاح «مركز سرد الثقافي» التابع لأرباب الحرف، وهو أحد المشاريع المدعومة من الصندوق، ويهدف إلى توفير بيئة إبداعية جاذبة لتطوير المهارات الفنية الموسيقية للمتميزين والمبدعين؛ لبناء مجتمع فني مبتكر يسهم في سد الفجوة بين المهتمين والسوق في القطاع الثقافي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفى الصندوق الثقافي أمس بافتتاح «مركز سرد الثقافي» التابع لأرباب الحرف، وهو أحد المشاريع المدعومة من الصندوق، ويهدف إلى توفير بيئة إبداعية جاذبة لتطوير المهارات الفنية الموسيقية للمتميزين والمبدعين؛ لبناء مجتمع فني مبتكر يسهم في سد الفجوة بين المهتمين والسوق في القطاع الثقافي. ويأتي تدشين المركز ضمن برنامج «تحفيز المشاريع الثقافية» بالشراكة مع «برنامج جودة الحياة»، بميزانية إجمالية بلغت 181 مليون ريال؛ بهدف توفير الدعم والحوافز المالية غير المستردة لمشاريع القطاع الثقافي، حيث مول الصندوق من خلاله 36 مشروعا ثقافيا.

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