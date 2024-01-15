الموارد البشرية تعلن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام خدمات العمالة المنزلية من عدد من الدول

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تخفيض السقف الأعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من عدد من الدول، وذلك في إطار جهود الوزارة لمراجعة تكاليف الاستقدام والأنظمة المعمول بها، وفقًا للتغيرات في تكاليف الاستقدام.
وشمل تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام الدول التالية:
- الفلبين: من 15,900 ريال إلى 14,700 ريال
- سيرلانكا: من 15,000 ريال إلى 13,800 ريال
- بنغلاديش: من 13,000 ريال إلى 11,750 ريال
- كينيا: من 10,870 ريال إلى 9,000 ريال
- أوغندا: من 9,500 ريال إلى 8,300 ريال
- إثيوبيا: من 6,900 ريال إلى 5,900 ريال
ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، بما يتناسب معها.
وأكدت الوزارة لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.
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