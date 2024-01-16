شكرا لقرائتكم خبر عن التوعية بالأسمدة العضوية في ورشة بمهرجان التسويق الزراعي في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ورشة عمل حول "دور الأسمدة العضوية وطرق استخدامها في الزراعة"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان التسويق الزراعي الأول بمحافظة جدة، والذي يأتي تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة.

وتهدف الورشة إلى رفع الوعي بمفهوم الزراعة العضوية والممارسات الزراعية وفق معايير الإنتاج العضوي وتطوير الزراعة العضوية وتنمية تقنياتها؛ لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات العضوية بما يخدم البيئة والمجتمع.





أخبار متعلقة



وتناولت الورشة التي ألقاها خبير التركيبة المحصولية الدكتور أحمد حجازي، أهمية المادة العضوية في تنمية خصوبة التربة وإنتاج المحاصيل في الزراعة العضوية، إلى جانب مراحل إنتاج الكمبوست، وأهمية مستخلص الكمبوست في تسميد وحماية الزراعات العضوية، كذلك أمثلة علي ممارسات الزراعة العضوية والتحليلات الكيمائية لسماد الكمبوست العضوي وطرق إضافته ونظام التحول للزراعة العضوية.

من جهته أضاف مدير إدارة الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس أحمد الحارثي أن المهرجانات الزراعية تعد إحدى وسائل التسويق الزراعي التي عمدت إليها الوزارة ضمن برامج دعمها لتسويق منتجات المزارعين، ويتم من خلالها التعريف بأهم المنتجات المحلية وكسب قاعدة عملاء جديدة للمزارع من خلال استقبال الزوار في المهرجان.



نشر مفهوم الزراعة الحديثة



وقال الدكتور عبدالمانع الخيبري مشرف المهرجان ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة إن المهرجان سيشهد العديد من الفعاليات وورش العمل التي تركز على نشر مفهوم الزراعة الحديثة الداعمة للإنتاج العضوي للحفاظ على سلامة الفرد والبيئة.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف أن وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة تسعى عبر الإرشاد الزراعي في توجيه المزارعين وإرشادهم لأفضل السبل في تحسين منتجاتهم الزراعية، وحثهم على التوجه للزراعة العضوية الخالية من الأسمدة والمبيدات الكيماوية، للإسهام في الأمن الغذائي، وفقاً لمستهدفات المملكة 2030.

يذكر أن مهرجان التسويق الزراعي الاول يأتي بإشراف مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وبمشاركة الجهات الحكومية والأهلية وبمشاركة أكثر من 60 مزارعاً ونحالاً وأسرة منتجة.