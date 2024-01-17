"التدريب التقني" بعسير يعلن عن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الثالث

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، عن مواعيد التسجيل والقبول في برامج الكليات والمعاهد التابعة لها بمنطقة عسير للفصل التدريبي الثالث للبنين والبنات، اعتبارًا من يوم الأحد القادم.

وأوضحت الإدارة، أن القبول الإلكتروني سيتاح عبر بوابة القبول للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني "قبولي"، لمدة أربعة أيام، ويشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات "صباحي ومسائي"، ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية، والعمارة والتشييد الثانوية "صباحي".

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