زلزال بقوة 4.5 درجة يضرب جزيرة سومباوا في إندونيسيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 يناير 2024, 7:41 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزيرة سومباوا الإندونيسية. وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بُعد 10 كيلومترات من منطقة بومبو الواقعة بالجزيرة، وعلى عمق 114 كيلومتراً. ولم ترد حتى الآن، أيُّ تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية من جرّاء هذا الزلزال.

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