انت الان تتابع لتطوير مسارات جديدة والتعريف بالفرص .. "الطيران المدني" تشارك في "أجنحة الهند 2024" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشارك المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، بوفد برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في مؤتمر معرض أجنحة الهند (Wings India 2024) الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بجمهورية الهند، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024، في مطار بيجومبيت بمدينة حيدر أباد.

تأتي مشاركة الهيئة لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة وتوفير منظومة مشجعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع، ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والحلول في صناعة الطيران، مع التركيز على التنقل الجوي والاستدامة والتقنيات المتقدمة.

وتهدف المشاركة لإبراز دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركًا مهمًا في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران والدور القيادي الذي تقوم به الهيئة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع التي تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 5,4 مليون طن من البضائع.