لتطوير مسارات جديدة والتعريف بالفرص .. "الطيران المدني" تشارك في "أجنحة الهند 2024"

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17 يناير 2024, 8:22 صباحاً
تشارك المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، بوفد برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، في مؤتمر معرض أجنحة الهند (Wings India 2024) الذي تنظمه وزارة الطيران المدني بجمهورية الهند، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، وبمشاركة قادة ورؤساء منظمات وهيئات الطيران المدني بالعالم، خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024، في مطار بيجومبيت بمدينة حيدر أباد.
تأتي مشاركة الهيئة لتعزيز العلاقات مع كبرى شركات الطيران العالمية في مجال صناعة الطيران والمهتمين بصناعة النقل الجوي بصفة عامة وتوفير منظومة مشجعة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذا القطاع، ولتطوير مسارات جديدة، والتعريف بالفرص الواعدة في قطاع الطيران السعودي في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران، إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات والحلول في صناعة الطيران، مع التركيز على التنقل الجوي والاستدامة والتقنيات المتقدمة.
وتهدف المشاركة لإبراز دور قطاع الطيران المدني في المملكة بوصفه محركًا مهمًا في الاقتصاد الوطني وما يتيحه القطاع من فرص استثمارية واعدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للطيران والدور القيادي الذي تقوم به الهيئة في تحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع التي تسعى للتأكيد على دور المملكة الرائد في مجال الطيران المدني بمنطقة الشرق الأوسط من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية والوصول إلى 330 مليون مسافر سنويًّا، من أكثر من 250 وجهة في العالم ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن إلى 5,4 مليون طن من البضائع.
يُذكر أن مؤتمر ومعرض (Wings India 2024) يسلط الضوء على حلول النقل الجوي المتقدم، ودورها في إحداث تحول بمجال الطيران المدني وفتح أسواق جديدة للسفر الجوي خلال العقود المقبلة، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض ما يزيد على 5000 مشارك ما بين سلطات الطيران المدني من عدة دول، وشركات الطيران، والشركات ذات العلاقة بمجال الطيران المدني، إضافةً إلى عدد كبير من رجال وسيدات الأعمال المهتمين بقطاع الطيران المدني، كما من المتوقع أن يزور المعرض ما يقارب 100 ألف زائر، إذ يُعد المعرض من أهم معارض ومؤتمرات الطيران في القارة الآسيوية.
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